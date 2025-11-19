Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Mittwochabend ab

Kurs der Trump Media Technology

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 10,35 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 10,35 USD abwärts. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,31 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,77 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.278.897 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,45 USD) erklomm das Papier am 18.01.2025. Mit einem Zuwachs von 319,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 10,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 0,43 Prozent könnte die Trump Media Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Trump Media Technology veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,96 Prozent auf 970000,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,01 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

