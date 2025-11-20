Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verliert am Abend

Aktienentwicklung

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 10,24 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 10,24 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 10,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,54 USD. Bisher wurden heute 1.088.450 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2025 auf bis zu 43,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 324,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2025 bei 10,23 USD. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 0,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 07.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,10 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 970000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,96 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?

Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt