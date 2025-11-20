DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.208 -1,6%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.077 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig bewegt Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig bewegt
Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Aktienentwicklung

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verliert am Abend

20.11.25 20:23 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verliert am Abend

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 10,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
9,00 EUR -0,23 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 10,24 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 10,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,54 USD. Bisher wurden heute 1.088.450 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2025 auf bis zu 43,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 324,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2025 bei 10,23 USD. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 0,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 07.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,10 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Trump Media Technology mit einem Umsatz von insgesamt 970000,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,96 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?

Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

In eigener Sache

Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Trump Media & Technology

DatumMeistgelesen
Wer­bung