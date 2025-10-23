DAX24.184 +0,1%Est505.665 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.886 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.145 +1,3%
Aktienkurs aktuell

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag im Aufwind

23.10.25 16:08 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 15,78 USD zu.

Trump Media & Technology
13,31 EUR -0,49 EUR -3,55%
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Trump Media Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 15,78 USD. Den Tageshöchststand markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 15,79 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 83.086 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,68 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Trump Media Technology-Aktie somit 71,15 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,41 USD. Dieser Wert wurde am 22.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,35 Prozent würde die Trump Media Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 01.08.2025 legte Trump Media Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 880000,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trump Media Technology einen Umsatz von 840000,00 USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

