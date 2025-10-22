Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Nachmittag tiefer

Trump Media Technology im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 15,88 USD ab.

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 15,88 USD. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,81 USD aus. Bei 15,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 124.103 Stück gehandelt.

Am 30.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD an. Gewinne von 244,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (15,42 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Trump Media Technology-Aktie 2,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Trump Media Technology am 01.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

