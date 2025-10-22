Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology büßt am Abend ein

So entwickelt sich Trump Media Technology

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 15,49 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 15,49 USD ab. Bei 15,41 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 838.704 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 253,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 15,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 0,55 Prozent wieder erreichen.

Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

