So entwickelt sich Trump Media Technology

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology büßt am Abend ein

22.10.25 20:23 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology büßt am Abend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 15,49 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 15,49 USD ab. Bei 15,41 USD markierte die Trump Media Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 838.704 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 253,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 15,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 0,55 Prozent wieder erreichen.

Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 880000,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840000,00 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

