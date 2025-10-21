DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.977 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,39 +0,7%Gold4.104 -5,8%
Trump Media Technology im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagabend nahezu unverändert

21.10.25 20:23 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagabend nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,00 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
13,53 EUR -0,26 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Trump Media Technology-Aktie bewegte sich um 20:07 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 16,00 USD. Die Trump Media Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,08 USD aus. Die Trump Media Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,83 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 15,89 USD. Bisher wurden heute 510.260 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Bei 54,68 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 241,86 Prozent Plus fehlen der Trump Media Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,42 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 3,59 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Trump Media Technology hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,10 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Trump Media Technology im vergangenen Quartal 880000,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Trump Media Technology 840000,00 USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

