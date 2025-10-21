Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Trump Media Technology im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 15,88 USD nach.

Um 15:53 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 15,88 USD ab. Die Trump Media Technology-Aktie sank bis auf 15,83 USD. Bei 15,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 207.421 Trump Media Technology-Aktien.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 244,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 15,42 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 880000,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840000,00 USD in den Büchern standen.

