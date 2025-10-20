Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend im Minus

Blick auf Trump Media Technology-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 15,94 USD.

Um 20:06 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 15,94 USD ab. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,90 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,18 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 574.665 Trump Media Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,68 USD markierte der Titel am 30.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 243,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Bei 15,42 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 3,23 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Trump Media Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 840000,00 USD ausgewiesen worden waren.

