Kursentwicklung im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend nahezu unverändert

24.10.25 20:23 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagabend nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Im NASDAQ-Handel kam die Trump Media Technology-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 15,91 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Trump Media Technology-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,91 USD. Zwischenzeitlich stieg die Trump Media Technology-Aktie sogar auf 16,05 USD. In der Spitze büßte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 15,79 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,02 USD. Zuletzt wechselten 458.269 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Trump Media Technology-Aktie damit 70,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 880000,00 USD – ein Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 840000,00 USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

