Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 15,89 USD.

Mit einem Kurs von 15,89 USD zeigte sich die Trump Media Technology-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Trump Media Technology-Aktie bisher bei 16,05 USD. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 15,79 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,02 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 145.213 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 244,12 Prozent. Am 23.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,41 USD ab. Mit Abgaben von 3,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.08.2025 lud Trump Media Technology zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 880000,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840000,00 USD umgesetzt.

