Tschechien wählt - Rechtspopulist Babis in Umfragen vorn

03.10.25 05:49 Uhr

PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien beginnt am Freitag die mit Spannung erwartete zweitägige Parlamentswahl. Die Wahllokale sind am ersten Tag von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. Am Samstag können die mehr als acht Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme noch bis 14.00 Uhr abgeben.

Letzte Umfragen sagen einen Sieg des Rechtspopulisten und Ex-Premiers Andrej Babis voraus. Die Partei ANO des Milliardärs kam zuletzt in einer Umfrage der Agentur STEM auf 29,3 Prozent der Stimmen. Das liberalkonservative Bündnis Spolu (Gemeinsam) von Regierungschef Petr Fiala würde auf 20,5 Prozent abstürzen.

Im Wahlkampf hob Fialas Vier-Parteien-Koalition ihre Unterstützung für die Ukraine und ihre Pläne für eine stärkere Armee hervor. "Wählt Freiheit! Wählt Sicherheit!", lautete ihr Slogan.

Babis hielt der Regierung dagegen vor, Panikmache zu betreiben. "Ich weiß nicht, aus welcher Richtung die russischen Panzer kommen sollten", sagte er und forderte ein Ende der Waffenlieferungen an Kiew. Neu besetzt werden wie alle vier Jahre die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern in Prag./hei/DP/men