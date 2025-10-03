DAX24.464 +0,2%Est505.656 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.974 -0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl64,70 +0,6%Gold3.861 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Lufthansa 823212 thyssenkrupp 750000 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Boeing, Roche HOCHTIEF im Fokus
Top News
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren verdient ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren verdient
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Türkische Inflation erstmals seit über einem Jahr wieder gestiegen

03.10.25 09:45 Uhr

ANKARA (dpa-AFX) - In der Türkei hat sich die Inflation erstmals seit mehr als einem Jahr nicht weiter abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im September um 33,3 Prozent, wie das Statistikamt am Freitag in Ankara mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate nur rund 33,0 Prozent betragen. Mit dem Anstieg im September hat sich die Teuerung erstmals seit Mai 2024 wieder verstärkt.

Wer­bung

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einem weiteren Rückgang der Teuerung gerechnet und im Schnitt eine Inflationsrate von 32,4 Prozent erwartet. In den vergangenen Jahren hatte sich das Leben in der Türkei stark verteuert. Zeitweise wurden 2022 Inflationsraten von mehr als 80 Prozent erreicht. Seit dem Frühjahr 2024 hatte sich die Lage aber kontinuierlich entspannt.

Zu den stärksten Preistreibern zählten im September die Kosten für Strom. Auch die Ausgaben für Bildung sind im Jahresvergleich deutlich stärker als der Durchschnitt gestiegen. Die Ausgaben für Lebensmittel lagen den Angaben zufolge nur leicht über dem Schnitt.

Die türkische Notenbank hatte in den vergangenen Jahren mit einem starken Anstieg der Leitzinsen gegen die hohe Inflation angekämpft. Vor dem Hintergrund der zuletzt schwächeren Teuerung wurden die Zinsen in diesem Jahr aber wieder gesenkt, zuletzt im September um 1,5 Prozentpunkte auf 40,5 Prozent.

Wer­bung

Am Devisenmarkt zeigte der Anstieg der Inflation kaum Wirkung. Der Kurs der türkischen Währung ist seit Jahren auf Talfahrt. Mittlerweile müssen für einen US-Dollar 41,68 Lira und für einen Euro 48,88 Lira gezahlt werden./jkr/nas