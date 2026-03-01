Türkei verstärkt nach Abschuss von Raketen aus dem Iran die Luftabwehr

ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach dem Abschuss zweier Raketen aus dem Iran verstärkt die Türkei ihre Luftabwehr. Im Rahmen entsprechender Maßnahmen der Nato werde ein Patriot-Raketenabwehrsystem in der osttürkischen Provinz Malatya für den Einsatz vorbereitet, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Damit werde die Verteidigung des Luftraums verstärkt.

Am Montag hatte die Türkei das zweite Mal innerhalb einer Woche eine Rakete abgefangen, die Ankara zufolge vom Iran auf das Staatsgebiet des Nato-Mitglieds Türkei abgefeuert worden war. Einige Trümmer fielen nach offiziellen Angaben auf freies Gelände im südtürkischen Gaziantep nahe der Grenze zu Syrien.

Erdogan telefoniert mit iranischem Präsidenten

Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Nato-Abwehrsystem in der türkischen Grenzregion zum Iran eine ballistische Rakete abgefangen, deren Trümmer in der Provinz Hatay auf eine freie Fläche fielen. In beiden Fällen kam niemand zu Schaden. Unklar ist, welches Ziele die Raketen hatten. In der Türkei sind unter anderem auf dem Nato-Stützpunk Incirlik im Südosten des Landes US-Soldaten stationiert.

In einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dementierte der iranische Präsident Massud Peseschkian, dass die abgefangenen Raketen iranischen Ursprungs seien, wie Ankara mitteilte. In einer Mitteilung der iranischen Regierung hieß es, der Vorfall solle untersucht werden./jam/DP/nas