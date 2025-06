TUI Aktie News: TUI verbilligt sich am Nachmittag

Kurs der TUI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 7,31 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 7,31 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,26 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,28 EUR. Bisher wurden heute 1.262.065 TUI-Aktien gehandelt.

Am 12.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 5,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Abschläge von 30,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,072 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 9,43 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,58 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,65 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

