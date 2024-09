TUI Aktie News: TUI reagiert am Montagnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 5,96 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 5,96 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 5,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.307.289 TUI-Aktien.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 25,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,46 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,29 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.12.2025.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

