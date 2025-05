TUI Aktie News: TUI am Mittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 6,97 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 6,97 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 7,06 EUR. Bei 6,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 653.528 TUI-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,40 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Abschläge von 27,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,063 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TUI am 14.05.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 20.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,18 EUR je Aktie belaufen.

