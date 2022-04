TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel TUI 2,82 EUR

1,40% Charts

News

Analysen

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 2,84 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,84 EUR aus. Bei 2,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 982.379 Stück.

Bei 4,47 EUR markierte der Titel am 05.05.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 57,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 2,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 28,74 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,46 EUR an.

Am 08.02.2022 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,15 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 83,35 Prozent auf 468,10 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,81 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

TUI wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 08.02.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2022-Bilanz auf den 11.05.2022.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,298 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI will Jobs schaffen - Griechenland-Saison beginnt

TUI-Aktie schwach: TUI gibt erste Kreditlinien zurück

TUI-Aktie springt an: TUI will deutlich mehr TUI Blue-Hotels eröffnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI