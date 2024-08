TUI Aktie News: TUI gibt am Donnerstagvormittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 5,30 EUR ab.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 5,30 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 5,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.039 TUI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,02 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,23 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,50 EUR.

TUI veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die TUI-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 10.12.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

