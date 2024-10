TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,76 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der TUI-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 6,76 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,77 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 6,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,70 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 462.613 Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 18,68 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 4,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,38 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,46 EUR.

Am 14.08.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte TUI am 11.12.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.12.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.

