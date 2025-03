TUI Aktie News: TUI wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 7,06 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 7,06 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 7,02 EUR. Bei 7,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.470.839 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 25,85 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,05 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,079 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 11.02.2025 vor. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Am 20.05.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

