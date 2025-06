TUI Aktie News: TUI am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 7,28 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 7,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 7,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.080.143 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR. 22,01 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 44,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,170 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,43 EUR an.

Am 14.05.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei -0,60 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Am 19.08.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

