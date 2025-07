TUI Aktie News: TUI verliert am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,80 EUR ab.

Die TUI-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 7,80 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 7,79 EUR ein. Bei 7,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 136.975 TUI-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 12,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,05 EUR am 06.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,089 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,22 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.05.2025 vor. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,58 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,70 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 19.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Anleger greifen bei TUI-Aktie zu: Hält das Sommerquartal den Kurs auf Wachstum?

TUI-Aktie auf Jahressicht noch im Minus: Kommt der Umschwung?

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein