TUI Aktie News: TUI am Nachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 6,79 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 6,79 EUR. Bei 6,75 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,79 EUR. Bisher wurden heute 1.033.317 TUI-Aktien gehandelt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,12 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TUI-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,46 EUR an.

TUI gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.12.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je TUI-Aktie belaufen.

