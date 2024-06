TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf TUI-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 7,04 EUR. Bei 7,02 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.009.348 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 4,37 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 38,00 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,029 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,70 EUR aus.

TUI veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 3,65 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,17 Mrd. EUR umgesetzt.

Die TUI-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,07 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

