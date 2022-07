TUI Aktie News: TUI am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel TUI 1,54 EUR

Um 11.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 1,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 1,53 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,57 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.035.449 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 57,72 Prozent niedriger. Bei 1,45 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 6,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,50 EUR je TUI-Aktie an.

TUI ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.128,40 EUR – ein Plus von 354,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 468,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von TUI veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,088 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

