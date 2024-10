TUI Aktie News: TUI stabilisiert sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,87 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die TUI-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:44 Uhr bei 6,87 EUR. Bei 6,90 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 6,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,86 EUR. Zuletzt wechselten 426.860 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 8,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,68 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 4,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 57,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 14.08.2024. TUI hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 10.12.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

