TUI Aktie News: TUI schiebt sich am Vormittag vor

Die TUI-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 1,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 1,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,70 EUR. Zuletzt wechselten 200.383 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 1,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,17 EUR an.

Am 10.08.2022 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 4.433,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 847,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 468,10 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 14.12.2022 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.12.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem TUI-Verlust in Höhe von -0,081 EUR je Aktie aus.

