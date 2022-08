TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel TUI 1,82 EUR

Um 04:22 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 1,82 EUR nach oben. Die TUI-Aktie legte bis auf 1,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.596.095 TUI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,35 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,42 EUR am 15.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,80 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -1,15 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2.128,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 468,10 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von TUI wird am 14.12.2022 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 0,080 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

