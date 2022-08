TUI Aktie News: TUI steigt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel TUI 1,80 EUR

Das Papier von TUI legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 1,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 1,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 369.208 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2021 bei 3,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 51,43 Prozent Luft nach oben. Bei 1,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 25,01 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 32,80 EUR.

TUI veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,15 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.128,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 468,10 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.12.2022 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,080 EUR je TUI-Aktie belaufen.

