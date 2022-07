TUI Aktie News: TUI am Mittag billiger

Aktien in diesem Artikel TUI 1,47 EUR

Um 14.07.2022 12:22:00 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 1,49 EUR ab. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,47 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1,50 EUR. Zuletzt wechselten 1.850.259 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 3,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 59,43 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,50 EUR an.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.128,40 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 468,10 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,088 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

