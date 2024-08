TUI Aktie News: TUI tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 5,68 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 5,68 EUR. Die TUI-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,88 EUR an. Bei 5,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5.722.304 TUI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 41,16 Prozent zulegen. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,13 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,154 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,46 EUR je TUI-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 15.05.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,04 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.12.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,62 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel im Plus

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX steigen

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück