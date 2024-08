TUI Aktie News: TUI gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf TUI-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 5,69 EUR.

Die TUI-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 5,69 EUR. Bei 5,88 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.264.694 TUI-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,02 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. 40,86 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Abschläge von 23,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,154 EUR je TUI-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,50 EUR an.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,58 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,04 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,95 Prozent auf 3,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 10.12.2025.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

