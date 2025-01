TUI Aktie News: TUI zieht am Nachmittag an

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 7,59 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 7,59 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,65 EUR zu. Bei 7,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 950.016 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Mit einem Zuwachs von 17,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 5,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,061 EUR aus. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,73 EUR.

TUI veröffentlichte am 11.12.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TUI 1,78 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 9,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 17.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,23 EUR fest.

