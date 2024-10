TUI Aktie News: TUI am Nachmittag höher

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 7,01 EUR zu.

Das Papier von TUI konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 7,01 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,06 EUR zu. Mit einem Wert von 6,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.099.587 TUI-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 8,02 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,38 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 37,72 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,46 EUR.

Am 14.08.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.12.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von TUI rechnen Experten am 10.12.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

