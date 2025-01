TUI Aktie News: TUI tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

TUI im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 7,71 EUR.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 7,71 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 7,75 EUR zu. Bei 7,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 289.728 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 15,23 Prozent wieder erreichen. Bei 5,05 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,061 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 11.12.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,78 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,43 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 18.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 17.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Schwacher Handel: MDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Freitagmittag in der Verlustzone