TUI Aktie News: TUI am Donnerstagmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,59 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,59 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 7,59 EUR. Bei 7,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 895.453 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. 16,97 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 50,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,061 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,73 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 11.12.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

TUI wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 18.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 17.02.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,23 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

