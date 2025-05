TUI Aktie News: TUI am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die TUI-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 6,81 EUR.

Bei der TUI-Aktie ließ sich um 15:50 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 6,81 EUR. In der Spitze gewann die TUI-Aktie bis auf 6,93 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 6,75 EUR ein. Bei 6,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.281.034 TUI-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,05 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 34,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,068 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,43 EUR.

TUI gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,17 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TUI am 07.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte TUI die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,20 EUR im Jahr 2025 aus.

