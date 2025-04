TUI Aktie News: TUI gibt am Donnerstagmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TUI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 6,27 EUR ab.

Um 11:45 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 6,27 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,22 EUR aus. Bei 6,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 767.820 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 41,67 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 19,40 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,068 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 8,80 EUR angegeben.

TUI veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte TUI am 07.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

