TUI Aktie News: TUI legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 6,31 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 6,31 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die TUI-Aktie bei 6,31 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,05 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.089.880 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 8,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 21,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 30,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,46 EUR an.

TUI gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,79 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 5,29 Mrd. EUR eingefahren.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 10.12.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

