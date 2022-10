TUI Aktie News: TUI am Vormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel TUI 1,37 EUR

Um 09:22 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 1,39 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 1,40 EUR. Bei 1,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 301.097 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,55 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,89 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,17 EUR. Mit Abgaben von 19,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2,17 EUR.

Am 10.08.2022 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 847,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.433,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 468,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.12.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.12.2023.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,081 EUR je TUI-Aktie belaufen.

