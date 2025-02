TUI Aktie News: TUI am Dienstagmittag in Rot

So bewegt sich TUI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 7,16 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,16 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 7,11 EUR. Bei 7,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 984.743 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. 24,06 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,85 EUR.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,20 EUR je TUI-Aktie.

