TUI Aktie News: TUI reagiert am Vormittag positiv

So bewegt sich TUI

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 7,08 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:06 Uhr 1,8 Prozent. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 7,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 78.161 Aktien.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,25 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,33 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,027 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 8,70 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,58 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,65 Mrd. EUR – ein Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3,17 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie legt zu: TUI stockt Kontingent nach FTI-Pleite deutlich auf

TUI-Aktie dreht ins Plus: TUI rechnet nach FTI-Insolvenz mit Schnäppchen und verzeichnet Buchungsanstieg

TUI-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten