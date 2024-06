TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Dienstagmittag

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 7,00 EUR.

Um 11:42 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 7,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 7,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 651.426 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,66 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,027 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,70 EUR je TUI-Aktie an.

Am 15.05.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,58 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,65 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,17 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

TUI wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,07 EUR je Aktie.

