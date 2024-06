TUI Aktie News: TUI am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,88 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,88 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,83 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 749.998 TUI-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,027 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,58 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TUI am 14.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

