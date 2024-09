TUI Aktie News: TUI am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 6,60 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 6,60 EUR. Bei 6,68 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.096.111 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 33,81 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TUI-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,46 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 5,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,48 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte TUI am 11.12.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.12.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

