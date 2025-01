TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 7,70 EUR. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 7,73 EUR zu. Bei 7,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.069.624 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 13,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,05 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,076 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,73 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 11.12.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 18.02.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 17.02.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,24 EUR je TUI-Aktie belaufen.

