TUI Aktie News: TUI schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 7,79 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 7,79 EUR zu. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,79 EUR aus. Bei 7,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 133.014 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 4,50 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 73,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.08.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 5,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

TUI wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.12.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von TUI.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je TUI-Aktie belaufen.

