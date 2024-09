TUI Aktie News: TUI am Mittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 6,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 6,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 6,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.242.076 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 15,87 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 4,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,46 EUR.

TUI veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. TUI hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,04 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte TUI am 11.12.2024 präsentieren. Am 10.12.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

TUI-Aktie in Grün: TUI bestätigt Prognose - Start ins Winterprogramm vielversprechend