TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 7,93 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 7,93 EUR. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,91 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 140.670 Aktien.

Am 12.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 5,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 36,26 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,068 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,73 EUR.

TUI ließ sich am 11.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 9,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte TUI am 18.02.2025 vorlegen. Am 17.02.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,23 EUR je Aktie.

