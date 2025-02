TUI Aktie News: TUI wird am Nachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 6,96 EUR ab.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 6,96 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 6,91 EUR. Bei 7,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.578.234 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 27,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 27,46 Prozent Luft nach unten.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,086 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,80 EUR.

TUI ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,87 Mrd. EUR – ein Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,20 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

